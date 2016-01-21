بورصة مصر تقلص خسائرها الصباحية وتنهي الاسبوع على تراجع

1235 جمت - ساعدت مشتريات مؤسسات المال المحلية في تقليص خسائر بورصة مصر خلال معاملات اليوم الخميس لكنها أغلقت منخفضة وسط سيولة متوسطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 1.09 بالمئة ليغلق عند 5713.35 نقطة بعد ان كان منخفضا بأكثر من 1.8 بالمئة صباحا وارتفع المؤشر الثانوي 0.23 بالمئة ليغلق عند 344.13 نقطة.

وبلغت قيم التداول 399.662 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 89.3 بالمئة من معاملات السوق والأجانب على 7.25 بالمئة والمؤسسات على 72.1 بالمئة.

وانخفضت أسهم التجاري الدولي 0.55 بالمئة وطلعت مصطفى 4.14بالمئة وهيرميس 1.3 بالمئة وإعمار مصر 1.5 بالمئة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "هناك ارتباط كبير بين السوق المصري والأسواق العالمية ولذا نحن تحت رهن أداء الأسواق الأخرى. إذا أغلق الأسواق الأمريكية اليوم وغدا الجمعة على ارتفاع سنصعد بقوة خلال جلسة الأحد المقبل. المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 6000 نقطة ثم مستوى 6300 نقطة."