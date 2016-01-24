بورصتا مصر والسعودية تغلقان على مكاسب قوية

1235 جمت - ارتفعت الأسهم المصرية والسعودية ارتفاعا قويا اليوم الأحد وسط مكاسب عامة ببورصات المنطقة بفضل صعود أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 12 عاما.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.15 بالمئة ليغلق عند 5893.54 نقطة بعد أن سجل أقل مستوى في 28 شهرا نهاية الأسبوع الماضي.

قاد المكاسب سهم البنك التجاري الدولي بصعود نسبته 3.7 بالمئة وزاد سهم جهينة 6.05 بالمئة والمجموعة المالية-هيرميس 6.38 بالمئة وبالم هيلز للتعمير ستة بالمئة.

ولم يتراجع أي سهم على المؤشر الرئيسي.

وفي الرياض ارتفع المؤشر العام 2.71 بالمئة ليسجل 5611.65 نقطة. وتقدم مؤشر قطاع البنوك 3.14 بالمئة ومؤشر البتروكيماويات 2.63 بالمئة.

وارتفعت أسهم مصرف الراجحي 5.92 بالمئة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.24 بالمئة والبنك الأهلي التجاري 4.09 بالمئة واتحاد اتصالات (موبايلي) عشرة بالمئة.