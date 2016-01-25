جي اف اتش البحرينية تربح تحكيما نهائيا بالحصول على تعويض 250 مليون ريال سعودي

الكويت 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مجموعة جي اف اتش البحرينية اليوم الإثنين إنها ربحت تحكيما نهائيا من هيئة التحكيم بغرفة التحكيم لتسوية المنازعات تحصل بموجبه على تعويض بمبلغ 250 مليون ريال سعودي (66.67 مليون دولار).

وأوضحت المجموعة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن التحكيم صدر ضد بيت أبوظبي للاستثمار ويتعلق باستثمار مجموعة جي اف اتش في مشروع مدينة البوابة الشمالية الاقتصادية في السعودية.

وستحصل المجموعة بموجب هذا الحكم أيضا على 230 ألف دولار كرسوم واتعاب قانونية إضافة لفائدة قانونية سنوية بنسبة 10 في المئة على المبالغ المحكوم بها خلال الفترة من 21 يناير كانون الثاني الجاري وحتى "تاريخ السداد النهائي والكامل."

واضاف البيان أن "الحكم غير قابل للطعن عليه وفقا لمشارطة التحكيم."

واعتبر أن هذا الحكم سيكون له "أثر ايجابي" على النتائج المالية للمجموعة.