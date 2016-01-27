مصادر: جيمس العالمية بالإمارات تسعى لاقتراض 250 مليون دولار

من أرشانا نارايانان

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة جيمس العالمية طلبت من بعض البنوك قرضا بقيمة 250 مليون دولار على شريحتين وقد يتم الاتفاق عليه في منتصف فبراير شباط.

وتدير جيمس العالمية الأنشطة الدولية لمجموعة جيمس التعليمية التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وذكر مصدران على دراية مباشرة بالصفقة إن الشركة اقترحت الحصول على قرض مدته ثلاث سنوات مقسم على شريحتين إحداهما تمويل تقليدي بقيمة 642 مليون درهم (175 مليون دولار) والأخرى في صورة قرض إسلامي قيمته 275 مليون درهم.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من جيمس العالمية.

وقال أحد المصادر وهو مصرفي في الإمارات العربية المتحدة إن الصفقة ستتضمن خيارا لتمديد أجل القرض سنة أخرى يترك لتقدير المقترض.

وأشارت المصادر إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني ينفرد بترتيب القرض المقرر استخدامه في تمويل أغراض عامة.

وقال المصرفي المقيم في دولة الإمارات إن الشركة ستدفع فائدة قدرها 4.8 بالمئة على القرض البالغ أجله ثلاث سنوات. وإذا تم تمديد القرض فستدفع الشركة فائدة نسبتها ستة بالمئة.

وفي عام 2014 استحوذت الفجر كابيتال وبلاكستون والصندوق السيادي البحريني (ممتلكات) على حصة أقلية في أنشطة الأسواق الناشئة لمجموعة جيمس التعليمية.

ولمجموعة جيمس 78 مدرسة في مناطق شتى من بينها امريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا.