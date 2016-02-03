مبيعات الأجانب تهبط ببورصة مصر صباحا وسط تداولات ضعيفة

0909 جمت - نزلت مبيعات الأجانب على الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي لبورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الاربعاء وسط تداولات ضعيفة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.17 بالمئة ليصل إلى 5998.1 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.01 بالمئة ليصل إلى 349.2 نقطة.

وبلغت قيم التداول 108.145 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الاجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 92.3 بالمئة من معاملات اليوم حتى الآن والأجانب على 6.15 بالمئة والأفراد على 57.35 بالمئة.

ونزلت أسهم التجاري الدولي 0.5 بالمئة وطلعت مصطفى واحدا بالمئة وسوديك 0.13 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 1.4 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم إن "المؤشر الرئيسي يبدو أنه في طريقه لاختبار مستوى المقاومة الهام 6135 نقطة ونجاحه في تخطي تلك المقاومة قد يمهد الطريق لمزيد من الصعود صوب مستوى 6300 نقطة ثم 6500 نقطة."