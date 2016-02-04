المؤشر السعودي يرتفع صباحا مقتفيا أثر صعود النفط

0838 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع معظم الأسهم القيادية مقتفية أثر صعود أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي بدعم من تراجع الدولار وأخبار غير مؤكدة على اجتماع مرتقب لمنتجي النفط لمناقشة خفض الإنتاج.

وقفز المؤشر 1.3 بالمئة إلى 6005.3 نقطة.

ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها صباحا ارتفع 144 سهما وتراجعت ثمانية أسهم فيما استقر 14 سهما دون تغيير.

وقاد الصعود سهما سابك والراجحي بمكاسب 2.9 بالمئة و2.02 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم صافولا والأهلي التجاري وسامبا وساب وتصنيع والاتصالات السعودية بنسب تراوحت بين 0.8 و3.6 بالمئة.

وصعد سهم جرير 0.8 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ستوزع 1.95 ريال أرباحا نقدية عن الربع الأخير من 2015 وهو ما يزيد عن 1.85 ريال وزعتها عن الربع المقابل من 2014.