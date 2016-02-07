تراجع معظم بورصات الشرق الأوسط مع هبوط اسعار النفط والأسهم العالمية

من سيلين أسود

دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأحد مع تراجع أسعار النفط وموجة بيع في الأسهم العالمية في نهاية الأسبوع الماضي.

وتعزز الارتباط بين أسعار النفط وأسواق الأسهم الخليجية في الأشهر الماضية مع اعتقاد كثير من المستثمرين بأن الأسواق ستتحرك على خطى أسعار الخام تقريبا في الأمد القريب.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 في المئة إلى 5896 نقطة مبددا المكاسب التي حققها يوم الخميس وبلغت 0.8 في المئة. وكان قطاع البتروكيماويات أحد القطاعات التي شكلت ضغطا رئيسيا على المؤشر مع هبوط سهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والأسمدة العربية السعودية (سافكو) أكبر شركتين منتجتين للبتروكيماويات من حيث القيمة السوقية 1.1 و0.7 في المئة على الترتيب.

وبدد سهم الأسمنت السعودية مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 3.3 في المئة. وأوصت الشركة بتوزيعات أرباح بواقع ثلاثة ريالات للسهم للنصف الثاني من 2015 مقابل 2.5 ريال للفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 1.2 في المئة عند 6126 نقطة مبددا بعض مكاسبه في الجلسة السابقة والتي بلغت 2.2 في المئة. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب والعرب باعوا أسهما أكثر مما اشتروا في السوق.

وهبط سهم أوراسكوم تليكوم خمسة في المئة. وأبدى الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري اهتماما بشراء سي.آي كابيتال وهو ما يعرقل مؤقتا خطة أوراسكوم في الاستحواذ عليها من البنك التجاري الدولي.

وأغلق سهم بالم هيلز للتعمير مستقرا عند 2.34 جنيه مصري بعدما ارتفع أثناء الجلسة إلى 2.39 جنيه. وسجلت ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر قفزة 128 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 203.5 مليون جنيه (26 مليون دولار). واقترحت الشركة أيضا أول توزيعات أرباح نقدية لها بواقع 0.15 جنيه للسهم إضافة إلى أسهم مجانية بواقع سهم واحد مقابل كل 20 سهما في حوزة المساهمين.