بورصة مصر تصعد صباحا بعد تسلم 900 مليون دولار من الصين

0915 جمت - - ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الاثنين بشكل قوي بعد إعلان محافظ البنك المركزي المصري عن استلام البنك 900 مليون دولار من الصين ضمن اتفاق تمويل بمليار دولار وقعه المركزي المصري مع البنك الصيني للتنمية في نهاية يناير كانون الثاني.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 2.2 بالمئة ليصل إلى 6259.02 نقطة والمؤشر الثانوي 0.49 بالمئة ليصل إلى 353.99 نقطة.

وبلغت قيم التداول 123.744 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 77.4 بالمئة من تداولات اليوم حتى الآن والعرب 22.05 بالمئة والأفراد 77 بالمئة.

نقلت صحيفة الأهرام اليوم الاثنين عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قوله ان البنك تسلم 900 مليون دولار من الصين أمس الأحد.

وأبلغ عامر الصحيفة أن هذا المبلغ سيرفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى "نحو 17.4 مليار دولار لأول مرة منذ عدة أشهر."

وقفزت أسهم جلوبال 4.9 بالمئة والتجاري الدولي 3.25 بالمئة وبالم هيلز 2.6 بالمئة وطلعت مصطفى 1.8 بالمئة.

ونقلت صحيفة المال التي تصدر في مصر اليوم عن هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري أن مصرفه حصل أمس الأحد على 525 مليون دولار من بنك التنمية الصيني.