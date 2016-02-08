سهم أمريكانا يقفز 10% عند اغلاق الكويت

0955 جمت - قفز سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) اليوم الإثنين ليغلق مرتفعا عشرة في المئة عند 2.2 دينار بفضل الإعلان عن توقيع اتفاق لبيع حصة مجموعة الخرافي بالشركة لمستثمرين خليجيين.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هناك جهات عدة ترغب في المضاربة على سهم أمريكانا منها المضاربون العاديون ومنها من يراهن على أن يكون سعر الصفقة أعلى من السعر الحالي للسهم ومنها الملاك الراغبون في رفع سعر السهم لأعلى مستوى.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة أمريكانا اليوم الاثنين للسماح لشركة اديبتيو التي تمثل المشترين ببدء عمليات الفحص الفني النافي للجهالة.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.05 في المئة إلى مستوى 5209.3 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.07 في المئة إلى 842.2 نقطة.

وقال الدليمي إن هناك ضغوطا "محدودة" تمارس على السوق دفعت عددا كبيرا من الأسهم القيادية للهبوط لكن ورغم ذلك لا توجد "أسباب ومقومات لهبوط السوق. هناك عوامل تدعم السوق ليحافظ على مستواه الحالي أهمها التفاؤل بارتفاع أسعار النفط."

وبنهاية جلسة اليوم ارتفع سهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة والساحل 8.1 في المئة والمال 8.2 في المئة.

وأغلقت أسهم زين على انخفاض 1.4 في المئة كما هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 3.03 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وبنك برقان 1.4 في المئة.