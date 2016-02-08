ارتفاع طفيف للمؤشر السعودي رغم انخفاض أسهم البتروكيماويات

1245 جمت - أغلق المؤشر السعودي الرئيسي اليوم الاثنين مرتفعا 0.16 في المئة ليصل إلى 5905.5 نقطة رغم هبوط أسهم قطاع البتروكيماويات مع انخفاض أسعار النفط من جديد.

وأغلق مؤشر قطاع البنوك مرتفعا 0.64 في المئة بينما انخفض قطاع البتروكيماويات 0.48 في المئة.

وهبطت أسعار النفط الخام وسط تعاملات محدودة اليوم الاثنين في ظل غياب مؤشرات قوية على أن خطوات ستتخذ لدعم الأسعار بعد اجتماع بين وزيري البترول في السعودية وفنزويلا.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ثمانية سنتات إلى 34.98 دولار الساعة 0932 بتوقيت جرينتش. وكانت قد هوت 40 سنتا إلى 34.06 دولار للبرميل يوم الجمعة.

وهبطت أسهم بتروكيم ثلاثة في المئة وبترورابغ واللجين 3.2 في المئة وينساب 1.75 في المئة بينما استقر سهم سابك.

وارتفعت أسهم مصرف الراجحي اثنين في المئة وسبكيم 1.9 في المئة والمملكة القابضة 1.8 في المئة بينما نزلت أسهم بنك الرياض 0.5 في المئة والبنك الأهلي 0.25 في المئة وموبايلي 1.5 في المئة.