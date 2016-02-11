بورصة مصر تنخفض صباحا مع هبوط التجاري الدولي بعد خفض التوزيعات

0920 جمت - انخفضت البورصة المصرية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس متأثرة بهبوط سهم البنك التجاري الدولي بعدما أعلن البنك عن توزيعات لعام 2015 تقل عن تلك التي صرفها في 2014.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق 2.3 بالمئة إلى 5923.7 نقطة بينما نزل المؤشر الثانوي 0.6 بالمئة إلى 348.8 نقطة.

وانخفض سهم التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة في مصر بنسبة 4.5 بالمئة بعدما قال اليوم إن مجلس إدارته اقترح توزيع 0.75 جنيه (0.095 دولار) للسهم عن أرباح 2015. وكان البنك وزع 1.20 جنيه للسهم عن 2014 بجانب توزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم أصلية.

وبلغ صافي ربح البنك 4.7 مليار جنيه في 2015 مقابل 3.7 مليار جنيه في 2014 بزيادة 26 بالمئة. وحقق البنك صافي ربح 1.15 مليار جنيه في الربع الأخير من العام الماضي مقابل 1.03 مليار قبل عام.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية بالقاهرة "ارتفاع نفقات التشغيل والمخصصات بدد جزءا من أثر الأداء القوي للإيرادات" رغم أنها رفعت توصيتها للسهم من "شراء" إلى "تجميع".

ومالت معاملات العرب والأجانب إلى البيع اليوم بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى الشراء.

ونزل سهم أوراسكوم للاتصالات 3.5 بالمئة. وقالت الشركة اليوم الخميس إن مجلس إدارتها وافق على تقديم عرض شراء إلزامي لبنك الاستثمار سي.آي كابيتال التابع للتجاري الدولي.

لكن سهم بلتون المالية التي استحوذت عليها أوراسكوم أواخر العام الماضي قفز عشرة بالمئة بعدما صعد بنفس النسبة تقريبا في اليوم السابق. ويرى المستثمرون أن بلتون ستستفيد استراتيجيا في ظل الملكية الجديدة.