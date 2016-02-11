مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة وسط تداولات ضعيفة

0950 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الخميس على هبوط حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.32 في المئة ليصل إلى 5131.6 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.44 في المئة إلى 827.2 نقطة.

وخيم ضعف التداول على البورصة طوال الجلسة حيث بلغت القيمة المتداولة أقل قليلا من ثمانية ملايين دينار وهو معدل متواضع للغاية مقارنة بالمعدلات المعتادة.

وقال المحلل الاقتصادي نواف الشايع لرويترز إن التداولات خلال الأسبوع كله كانت ضعيفة رغم أن التوقعات كانت تشير إلى أن صفقة أمريكانا قد تنعش السوق.

وأضاف أن أوضاع الأسواق العالمية ليست ذات تأثير كبير على السوق الكويتية باستثناء التأثير النفسي مؤكدا أن "مرض سوق الكويت مشكلة داخلية" وليست خارجية.

وارتفعت أسهم أمريكانا 0.9 في المئة والمباني 1.1 في المئة والبنك التجاري الكويتي 2 في المئة.

وهبطت أسهم زين 1.5 في المئة وأجيليتي 1.2 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.8 في المئة وبنك برقان 4.4 في المئة.