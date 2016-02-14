نمو أرباح أبوظبي الإسلامي 16.6% في الربع/4 وزيادة التوزيعات

أبوظبي 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد نمو صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 16.6 بالمئة في حين أعلن البنك عن زيادة طفيفة في التوزيعات النقدية لعام 2015.

وقال أكبر بنك إسلامي بإمارة أبوظبي في بيان للبورصة إنه حقق 477.4 مليون درهم (130 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 409.6 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام.

كانت بلتون المالية توقعت أن تبلغ الأرباح العائدة إلى المساهمين 399 مليون درهم.

واقترح مجلس إدارة أبوظبي الإسلامي توزيعا نقديا بنسبة 24.27 بالمئة لعام 2015 حسبما أضاف البيان أي بما يعادل 0.2427 درهم للسهم. كان توزيع 2014 بلغ 0.2334 درهم للسهم.