المؤشر السعودي يغلق منخفضا وسط نزول معظم الأسهم القيادية
1320 جمت - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات الأحد وسط نزول معظم الأسهم القيادية بصدارة البنوك.
وخسر المؤشر 1.82 بالمئة ليغلق عند 5558 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.3 مليار ريال.
ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها انخفض 153 سهما فيما ارتفع 14 سهما فقط.
وسجل سهما السعودي الفرنسي والمراعي أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 6.4 بالمئة لكل منهما.
كما نزلت أسهم بنك البلاد والطيار والعربي الوطني والإنماء والأهلي التجاري وموبايلي بنسب بين 1.3 و9.4 بالمئة.
في المقابل ارتفعت اسهم الراجحي 0.9 بالمئة وسابك 1.2 بالمئة والمتقدمة 3.7 بالمئة وينساب 2.6 بالمئة والكهرباء وجرير 0.7 بالمئة وسبكيم 1.9 بالمئة.
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