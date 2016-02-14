البورصة الأردنية تغلق منخفضة

1325 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم بفعل مبيعات محدودة في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط قيمة تداول جيدة غلب عليها مضاربات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد متراجعا بنسبة 0.37 بالمئة إلى 2121.19 نقطة في حين زادت قيمة التداول إلى 9.3 مليون دينار مقارنة مع 8.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.