البورصة الأردنية تغلق منخفضة
1325 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم بفعل مبيعات محدودة في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط قيمة تداول جيدة غلب عليها مضاربات.
وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد متراجعا بنسبة 0.37 بالمئة إلى 2121.19 نقطة في حين زادت قيمة التداول إلى 9.3 مليون دينار مقارنة مع 8.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال معن الصالح محلل مالي إن كبار المضاربين يسيطرون على السوق وسط غياب الاستثمار المؤسسي.
وأضاف الصالح "البورصة تحتاج لضخ سيولة وروح جديدة."
وانخفض سهم مناجم الفوسفات 0.94 بالمئة إلى 5.22 دينار وسهم البنك العربي 0.64 بالمئة إلى 6.21 دينار.
وارتفع سهم البوتاس العربية 1.28 بالمئة إلى 18.94 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.07 بالمئة إلى 2.83 دينار.
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1320 جمت - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات الأحد وسط نزول معظم الأسهم القيادية بصدارة البنوك.
وخسر المؤشر 1.82 بالمئة ليغلق عند 5558 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.3 مليار ريال. يتبع