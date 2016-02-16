انتعاش النفط والأسهم العالمية يقود بورصتي الإمارات للصعود وقطر تهبط

0758 جمت - ساعدت عودة بعض شهية المخاطرة لأسواق الأسهم العالمية وتعافي أسعار النفط على صعود بورصتي الإمارات العربية المتحدة في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء في حين هبطت بورصة قطر بعد موجة بيع لأسهم قيادية كبرى.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 1.7 في المئة حيث قفز سهم دريك آند سكل 3.6 في المئة في حين صعد سهم إعمار العقارية 3.1 في المئة وزاد سهم داماك العقارية 2.1 في المئة.

وفاق أداء مؤشر دبي القياسي أداء نظرائه في المنطقة خلال الشهر الماضي غير أنه بدأ يفقد زخمه قبل أسبوع حيث أعلنت معظم الشركات بالفعل نتائج أرباحها الفصلية.

وقالت مذكرة من أبوظبي الوطني للأوراق المالية "التجار قد يسعون إلى التحول نحو الأسهم المستقرة والأقل تقلبا حتى يرتفع المؤشر فوق مستوى 3075 نقطة الذي نتوقع أن يعود عنده إلى اتجاه الصعود."

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.5 في المئة حيث صعدت أسهم بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني القيادية أكثر من اثنين في المئة في حين زاد سهم رأس الخيمة العقارية 1.8 في المئة بعد أن هبط بنفس الدرجة أمس الاثنين.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة بعد أن ارتفع لفترة وجيزة مدفوعا بانخفاض سهمي بنك قطر الوطني وإزدان العقارية اللذين يشكلان نحو 35 في المئة من إجمالي القيمة السوقية. ونزل سهم البنك 1.5 في المئة في حين انخفض سهم الشركة العقارية 0.7 في المئة.