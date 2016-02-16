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مشتريات مؤسسات المال المحلية والعربية تصعد ببورصة مصر

Tue Feb 16, 2016 9:46am GMT
 
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0912 جمت - دفعت مشتريات مؤسسات المال المحلية والعربية بورصة مصر للصعود بقوة خلال الساعة الأولى من معاملات اليوم الثلاثاء وسط زيادة نسبية في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.42 بالمئة ليصل إلى 5882.3 نقطة والمؤشر الثانوي 0.24 بالمئة إلى 354.05 نقطة.

وبلغت قيم التداول 141.976 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع والعرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 96.2 بالمئة من التداولات حتى الآن والمؤسسات على 80.2 بالمئة.

وقفزت أسهم جلوبال 6.2 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 5.45 بالمئة وبورتو 3.45 بالمئة وعامر 2.9 بالمئة وهيرميس 1.7 بالمئة.

وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "السوق يسير بتفاؤل نحو مستوى 5950 نقطة."

وكسبت أسهم طلعت مصطفى 2.01 بالمئة وبالم هيلز 1.35 بالمئة والقلعة وحديد عز 0.8 بالمئة وإعمار مصر 1.4 بالمئة.

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