البورصة السعودية ترتفع قبل اجتماع لمنتجي النفط قد يدعم الأسعار

0851 جمت - ارتفعت بورصة الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء قبل اجتماع منتجي النفط لدعم الأسعار.

ومن المقرر أن يجتمع وزير النفط الإيراني مع نظرائه من العراق وقطر وفنزويلا بعد ظهر اليوم الاربعاء لمناقشة مقترح منتجين كبار تجميد الانتاج عند مستوياته في يناير كانون الثاني.

وحتى في حالة التوصل لاتفاق فإن عددا كبيرا من المستثمرين يشكون في احترامه لفترة طويلة أو انه سيسهم في زيادة كبيرة في أسعار النفط.

غير أن التوقعات بتحرك ما لتحسين السوق النفطية ساعد على صعود مؤشر البورصة السعودية 0.2 في المئة في أول نصف ساعة وصعد سهم سابك 0.4 في المئة.

وارتفع سهم الإنماء طوكيو للتأمين 2.9 في المئة وسط تعاملات نشطة غير معتادة بعد أن اعلنت أنها قلصت صافي الخسائر إلى 21.9 مليون ريال (5.8 مليون دولار) من 29.8 مليون ريال في 2014.

ونزل سهم دار الأركان العقارية 1.1 في المئة بعد أن مني بخسارة مماثلة أمس إثر خفض موديز التصنيف الائتماني للشركة إلى ‭‭B1‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية من ‭‭BA3‬‬ مع نظرة مستقرة.