بورصة مصر تصعد بدعم من سهم البنك التجاري الدولي

0940 جمت - دفعت مشتريات المتعاملين العرب على والمؤسسات على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في بورصة مصر السوق للارتفاع خلال بداية معاملات اليوم الاربعاء وسط زيادة نسبية في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.12 بالمئة ليصل إلى 5901.8 نقطة والمؤشر الثانوي 0.7 بالمئة ليصل عند 351.3 نقطة.

وبلغت قيم التداول 148.392 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والاجانب إلى البيع بينما مالت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 80.7 بالمئة من التداولات حتى الآن والأفراد على 61.2 بالمئة.

وصعدت أسهم التجاري الدولي وبالم هيلز 0.9 بالمئة وجلوبال تليكوم 1.1 بالمئة وكريدي أجريكول أربعة بالمئة.

وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "السوق ضعيف ولا يستطيع خلق قوة شرائية. مستوى 5870 نقطة صعب للغاية للسوق."

ونزلت أسهم طلعت مصطفى 0.7 بالمئة والقلعة 0.8 بالمئة وهيرميس 1.05 بالمئة وإعمار مصر 0.9 بالمئة وبايونيرز 1.7 بالمئة.

وفي الكويت أنهت السوق المعاملات على تباين وسط ترقب اجتماع منتجي النفط لدعم الأسعار.