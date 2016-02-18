المؤشر السعودي يتجاهل خفض ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ويرتفع مدعوما بمكاسب النفط

0922 جمت - تجاهل مؤشر سوق الأسهم السعودي خفض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة وارتفع صباحا مدعوما بصعود معظم الأسهم القيادية على خلفية ارتفاع اسعار النفط.

وقفز المؤشر 1.2 بالمئة إلى 5873 نقطة.

وارتفعت أسعار النفط سبعة بالمئة أمس الأربعاء بعد أن أبدت إيران دعمها لتحرك تقوده روسيا والسعودية لتجميد الإنتاج لمعالجة تخمة المعروض التي دفعت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات.

وصعدت أسهم البتروكيماويات على خلفية صعود النفط وحذت حذوها معظم الأسهم القيادية بالسوق في تجاهل لقرار ستاندرد اند بورز خفض تصنيف السعودية درجتين إلى ‭‭‭‭‭A-‬‬‬‬‬ من ِ‭‭‭‭‭A+‬‬‬‬‬ نتيجة الضغوط الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها ارتفع 147 سهما وتراجعت خمسة أسهم فيما استقر 15 سهما دون تغيير.

وقاد الارتفاعات سهم سابك بمكاسب 2.2 بالمئة تلاه سهم جبل عمر الذي قفز 3.2 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها توصلت لاتفاق بتمديد موعد سداد قرض بقيمة ثلاثة مليارات ريال حل موعد استحقاق القسط الاول منه في يناير كانون الثاني 2016 إلى أول يناير كانون الثاني 2019.

وارتفعت أسهم الراجحي وسامبا ومعادن والسعودي الفرنسي والإنماء وصافولا بين 0.9 و1.9 بالمئة.