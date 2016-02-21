مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر صباحا

0845 جمت - ساعدت مشتريات الأجانب على الأسهم القيادية بورصة مصر في الصعود بداية معاملات اليوم الأحد وسط سيولة هزيلة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.9 بالمئة ليصل إلى 5998.2 نقطة والمؤشر الثانوي 0.35 بالمئة ليصل إلى 350.6 نقطة.

وبلغت قيم التداول 46.793 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 89 بالمئة والأجانب على 9.2 بالمئة والأفراد على 87 بالمئة.

وزادت أسهم التجاري الدولي 1.3 بالمئة وبالم هيلز 1.75 بالمئة وجلوبال 1.02 بالمئة والقلعة 0.8 بالمئة وطلعت مصطفى 0.2 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي يستهدف الارتفاع حتى "مستوى المقاومة 6265 نقطة".