البورصة السعودية تصعد مع ارتفاع النفط والأسواق العالمية

0924 جمت - ارتفعت سوق الأسهم السعودية في بداية التعاملات اليوم الاثنين بعد أن انتعشت أسعار النفط قليلا مما ساعد على صعود البورصات العالمية.

وارتفع مؤشر بورصة الرياض 0.6 في المئة حيث صعد قطاع البتروكيماويات 0.9 في المئة وزاد سهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذي يمثل المكون الأكبر في القطاع 0.7 في المئة. وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 2.3 في المئة إلى 33.76 دولار للبرميل.

وقال محلل في دبي "تأكيد الاتجاه الصعودي في أسواق الأسهم سيأتي فقط عندما نرى أدلة دامغة على أن أسعار النفط قد تعافت."

وقفزت أغلبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة في قطاع التأمين حيث راكم المستثمرون المحليون الأسهم. وارتفع سهما تكافل والأهلي للتكافل أكثر من خمسة في المئة.

لكن سهم مجموعة شاكر هبط 2.6 في المئة بعد أن أعلنت المجموعة اليوم الاثنين أنها لن تصرف توزيعات عن سنة 2015 لدعم النمو المستقبلي. وكان محللون من الأهلي كابيتال في الرياض توقعوا أن توزع المجموعة 1.5 ريال للسهم مقابل 1.4 ريال في توزيعات العام السابق.

وبالمثل هبط سهم المتحدة للإلكترونيات 0.8 في المئة بعد أن قالت الشركة المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة إنها ستمسك عن صرف التوزيعات النقدية للربع الأخير من 2015 لتمويل خطط التوسع. ودفعت الشركة ريالا واحد للسهم في النصف الأول من 2015.