ارتفاع الأسواق الرئيسية بالشرق الأوسط مدعومة بأحجام قوية

من سيلين أسود

دبي 22 فبراير شباط (رويترز) - دفعت أحجام تداول قوية أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط للصعود اليوم الاثنين مع تشجع المستثمرين بتعافي أسعار النفط وارتفاع البورصات العالمية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.7 بالمئة مدعوما بقطاع البتروكيماويات. وارتفع مؤشر القطاع 3.5 بالمئة. وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات مدرجة 3.9 بالمئة. وكانت العقود الآجلة لخام برنت فوق 34 دولارا للبرميل حينما أغلقت البورصات.

وارتفعت أسهم معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التأمين مع إقبال المتعاملين المحليين على شراء الأسهم. وقفز سهم ساب تكافل للتأمين 9.7 بالمئة بينما صعد سهم الأهلي للتكافل أربعة بالمئة.

وأغلق سهم مجموعة شاكر مستقرا بعدما تراجع نحو 2.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة إثر إعلان الشركة أنها لن تدفع توزيعات أرباح لعام 2015 لدعم نموها في المستقبل. وتوقع المحللون في الأهلي كابيتال أن تدفع الشركة توزيعات أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم.

واستقر سهم المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بعدما قالت الشركة أنها ستجمد توزيعات الأرباح للربع الأخير من 2015 لتمويل خططها للتوسع. ودفعت الشركة توزيعات أرباح بواقع ريال واحد للسهم للنصف الأول من 2015.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.3 بالمئة محققا مكاسب لليوم الثاني مع قيام المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص بشراء الأسهم حسبما أظهرته بيانات البورصة.