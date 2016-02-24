هبوط النفط يدفع مؤشرات الإمارات وقطر إلى الانخفاض

0716 جمت - أدى الهبوط الكبير في أسعار النفط إلى تراجع معنويات المستثمرين مما تسبب في انخفاض مؤشرات أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة وقطر في بداية التعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر بورصة دبي واحدا في المئة عند 3160 نقطة في الساعة الأولى من التداول حيث اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح ليقترب المؤشر من مستوى المقاومة المعادل لمستوى ذروة ديسمبر كانون الأول عند 3189 نقطة.

وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني وهو أكبر مصرف من حيث القيمة السوقية 4.1 في المئة بعد أن ارتفع 2.6 في المئة في اليوم السابق. ورفع بنك جولدمان ساكس توصيته للسهم إلى "شراء" من "محايد".

وهبط كل من سهمي أرابتك وإعمار العقارية أكثر من واحد في المئة غير أن سهم دريك آند سكل قفز 4.7 في المئة في حين ارتفع سهم ديار العقارية 0.9 في المئة.

وفي أبوظبي انخفض مؤشر الأسهم 0.8 في المئة وقادت الهبوط أسهم البنوك والشركات العقارية مرتفعة القيمة حيث هبط سهم بنك الاتحاد الوطني خمسة في المئة في حين نزل سهم الدار العقارية اثنين في المئة.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.9 في المئة متأثرا بتراجع الأسهم القيادية حيث هبطت أسهم مصرف الريان الإسلامي وقطر للتأمين أكثر من 2.5 في المئة.