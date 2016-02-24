المؤشر السعودي ينخفض بفعل هبوط النفط وبورصة مصر تتراجع صباحا

0842 جمت - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعاء على انخفاض بعدما هبطت أسعار النفط مجددا في أعقاب تصريحات للنعيمي استبعدت أي خفض في الإنتاج فيما انخفضت البورصة المصرية وسط تداولات محدودة في غياب محفزات للصعود.

هبطت أسعار النفط 4 بالمئة اليوم الثلاثاء بعد أن استبعد وزير البترول السعودي علي النعيمي أي تخفيضات في الانتاج معيدا تأكيد الأساس المنطقي الذي تستند اليه المملكة في الحفاظ على الانتاج وهو أن الطلب سيستوعب الفائض في المعروض من الخام الذي تسبب في هبوط حاد للأسعار على مدى العشرين شهرا الماضية.

ونزل المؤشر السعودي 1.12 بالمئة إلى 5955.7 نقطة ليفشل في الاستقرار فوق مستوى الحاجز النفسي الواقع عند 6000 نقطة.

ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها انخفض 135 سهما وارتفع 26 آخرين واستقرت ستة أسهم دون تغيير.

وقاد النزول سهما سابك والأهلي التجاري بخسائر 2.8 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم السعودي الفرنسي ومعادن والراجحي وصافولا وجبل عمر وموبايلي بنسب بين 0.5 و 2.1 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم سامبا 1.2 بالمئة وسافكو 0.7 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة والكهرباء 0.3 بالمئة.

وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.5 بالمئة إلى 6074.12 نقطة وسط نزول غالبية الأسهم المدرجة عليه وصعود سهمين فقط هما النساجون وهيرميس بمكاسب 3.6 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب.