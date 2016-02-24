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البورصة الأردنية تهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين

Wed Feb 24, 2016 2:03pm GMT
 
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1335 جمت - هبطت البورصة الأردنية اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في أسبوعين بفعل عمليات بيع لأسهم قيادية مثل سهم البنك العربي بالإضافة إلى استمرار المضاربات بهدف جني أرباح.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا بنسبة 0.3 بالمئة عند 2114.41 نقطة وبلغت قيمة التداول 7.4 مليون دينار مقابل 6.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي سامر سنقرط إن البورصة ضعيفة وسط غياب صناديق الاستثمار المؤسسي واقتصارها على المضاربات.

أضاف أن "شح السيولة عامل مؤثر جدا والمتعاملين غير متفائلين."

وانخفض سهم البنك العربي 0.64 بالمئة إلى 6.13 دينار وسهم مصفاة البترول 1.14 بالمئة إلى 4.3 دينار.

وزاد سهم الاتصالات الأردنية 0.83 بالمئة إلى 2.41 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.37 بالمئة إلى 5.29 دينار.

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1315 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأربعاء على انخفاض في ظل استمرار هبوط أسعار النفط وغياب المحفزات الدافعة للصعود.   يتبع
 