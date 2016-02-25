المؤشر السعودي يرتفع صباحا مخالفا موجة نزول بأسواق المنطقة

هبطت أسعار النفط الخام اليوم الخميس في الوقت الذي لم ينجح فيه الطلب القوي على البنزين وانخفاض إنتاج الخام الأمريكي في تبديد أثر الضغوط النزولية الناتجة عن الإنتاج المفرط في الأسواق العالمية الذي أدى إلى امتلاء منشآت التخزين بالنفط غير المباع.