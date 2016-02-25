مشتريات العرب والمحليين تصعد ببورصة مصر صباحا

0925 جمت - ارتفعت بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الخميس بدعم من مشتريات المحليين والعرب ولكن وسط شح شديد في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.54 بالمئة ليصل إلى 6086.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.32 بالمئة ليصل إلى 350.95 نقطة.

وبلغت قيم التداول 82.256 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الاجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 82.6 بالمئة من المعاملات حتى الآن والاجانب على 13.8 بالمئة والأفراد 72.3 بالمئة.

وكسبت أسهم طلعت مصطفى 1.5 بالمئة وإعمار مصر 2.75 بالمئة وبورتو القابضة 3.45 بالمئة وإيديتا 4.1 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.7 بالمئة.

وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "السوق متماسك حتى الآن لكن السيولة ضعيفة للغاية ولذا احتمالات النزول أكثر من استمرار الارتفاع."