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بورصة مصر تنهي الاسبوع مرتفعة وسط شح في السيولة

Thu Feb 25, 2016 12:45pm GMT
 
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1235 جمت - أنهت بورصة مصر معاملات اليوم الخميس نهاية معاملات الاسبوع على ارتفاع بدعم من مشتريات العرب ولكن وسط شح شديد في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.41 بالمئة ليغلق عند 6079.1 نقطة والمؤشر الثانوي 0.03 بالمئة ليغلق عند 349.9 نقطة.

وبلغت قيم التداول 296.687 مليون جنيه.

ومالت معاملات العرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب والمصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 74.2 بالمئة من المعاملات والاجانب على 21.5 بالمئة والأفراد 67.6 بالمئة.

وكسبت أسهم طلعت مصطفى 1.5 بالمئة وإعمار مصر 1.4 بالمئة وبورتو القابضة 6.9 بالمئة وكريدي اجريكول خمسة بالمئة وبايونيرز 0.9 بالمئة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 6300 نقطة خلال معاملات الاسبوع المقبل ثم 6500 نقطة. شح السيولة في الحركة التصحيحية لأعلى أمر طبيعي."

ونزلت أسهم التجاري الدولي 0.1 بالمئة وبالم هيلز 1.7 بالمئة وهيرميس 0.7 بالمئة والقلعة 0.8 بالمئة وجلوبال تليكوم واحدا بالمئة.

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