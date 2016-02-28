ارتفاع بورصات الخليج بفعل تصيد الصفقات مع تحسن المعنويات عالميا

0705 جمت - ارتفعت بورصات الأسهم في الإمارات العربية المتحدة وقطر في التعاملات المبكرة اليوم الأحد مع شراء المستثمرين للأسهم التي هوت هذا العام لأقل مستوياتها في سنوات.

وثمة شعور بأن البورصات وأسعار النفط تسترد جزءا من قوتها على المدى الطويل بعد أن صعد خام برنت أكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

وسجلت الأسهم التي منيت بخسائر كبيرة نتيجة التهافت على البيع تعافيا قويا ومشجعا وكان من أبرزها سهم دريك اند سكل للإنشاءات في دبي الذي ارتفع 6.3 بالمئة إلى 0.44 درهم في التعاملات المبكرة اليوم الأحد وكان الأكثر تداولا في السوق.

وقفز سهم دريك اند سكل 49 بالمئة من أقل مستوى له المسجل في يناير كانون الثاني لكنه يظل أقل كثيرا من أعلى مستوى له 2.97 درهم المسجل في 2014. وبحسب بيانات لتومسون رويترز يوصي ثلاثة محللين بالاحتفاظ بالسهم بينما يوصي ستة محللين بالبيع أو بتوصية قوية بالبيع. وحدد المحللون متوسط السعر المستهدف للسهم عند 0.42 درهم.

وارتفعت تسعة من الأسهم العشرة الأكثر تداولا في البورصة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة ولم تسجل معظم الأسهم النشطة تحركا ملموسا إلا أن سهم اتصالات صعد 0.9 بالمئة.