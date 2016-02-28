مؤشرات السعودية ومصر ترتفع صباحا مع تحسن أسعار النفط
0823 جمت - ارتفعت مؤشرات الأسهم السعودية والمصرية صباح اليوم الأحد مع تحسن أسعار النفط التي قفزت في جلسة الجمعة إلى 37 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يناير كانون الثاني.
وصعد المؤشر السعودي 1.2 بالمئة إلى 6047 نقطة بقيادة قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع مؤشره 2.1 بالمخئة في حين زاد مؤشر قطاع البنوك 0.5 بالمئة.
وارتفعت أسهم سابك 2.4 بالمئة وبتروكيم 2.8 بالمئة وكيمانول 4.6 بالمئة واللجين 6.9 في المبوسبكيم 4.4 بالمئة.
وصعدت أسهم المملكة 1.4 بالمئة وصافولا 1.04 بالمئة وجرير 2.2 بالمئة والبنك الأهلي التجاري 0.5 بالمئة ومصرف الراجحي 0.9 بالمئة.
وهبط سهم سامبا 0.24 بالمئة.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.86 بالمئة ليصل إلى 6131 نقطة وصعد المؤشر الثانوي 0.35 بالمئة إلى 351.2 نقطة.
وارتفعت أسهم حديد عز 0.5 بالمئة وطلعت مصطفى وبايونيرز 0.6 بالمئة وجلوبال تليكوم 1.5 بالمئة.
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