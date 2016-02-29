مكاسب الاسهم القيادية تدفع كويت 15 للإغلاق على ارتفاع

0950 جمت - عززت مكاسب الأسهم القيادية أداء مؤشر كويت 15 ودفعته للإغلاق على ارتفاع بنهاية تعاملات الاثنين ليخالف أداء المؤشر السعري الذي سجل تراجعا طفيفا.

وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.16 بالمئة ليغلق عند 841.02 نقطة فيما خسر المؤشر السعري 0.1 بالمئة ليغلق عند 5207.4 نقطة.

وأغلقت أسهم أجيليتي على ارتفاع 2.3 بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة. كما صعدت أسهم مباني 1.2 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.12 بالمئة.

في المقابل نزلت أسهم بيتك واحدا بالمئة وخسر سهما ميزان القابضة والتجاري 1.9 بالمئة لكل منهما.

0848 جمت - دعمت مكاسب أسهم البنوك أداء المؤشر السعودي في مستهل تعاملات الاثنين بعدما قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها قررت زيادة نسبة تمويل البنوك للقروض العقارية إلى 85 بالمئة من 70 بالمئة. يتبع