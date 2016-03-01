بورصة مصر تهبط صباحا وسط شح السيولة

0845 جمت - دفعت مبيعات الأفراد المحليين ومؤسسات المال بورصة مصر للتراجع في بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط شح واضح في السيولة.

وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.54 بالمئة ليصل إلى 6113.8 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.2 بالمئة ليصل إلى 351.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 48.449 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 90 بالمئة من المعاملات والأفراد على 88.7 بالمئة حتى الآن.

ونزلت أسهم بالم هيلز 0.9 بالمئة وإعمار مصر 0.45 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.7 بالمئة والتجاري الدولي 1.05 بالمئة.

وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "السوق لديه مستوى دعم شديد عند 6125 نقطة. هناك حالة من الضعف في السوق وتوجه بيعي وسط عدم وجود أخبار محفزة على الشراء."

وخسرت أسهم أوراسكوم كونستراكشون 2.9 بالمئة وهيرميس 0.1 بالمئة والقلعة 0.8 بالمئة وبايونيرز 1.03 بالمئة.