قطاعا البنوك والبتروكيماويات يقودان البورصة السعودية للهبوط والمؤشر المصري يغلق منخفضا

1235 جمت - قاد قطاعا البنوك والبتروكيماويات مؤشر البورصة السعودية للهبوط اليوم الأحد في حين أغلق المؤشر المصري منخفضا.

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.83 في المئة ليغلق عند 6428.4 نقطة.

وهبط مؤشر قطاع البنوك 1.1 في المئة والبتروكيماويات 1.05 في المئة.

وانخفضت أسهم سابك 1.2 في المئة وكيان 1.6 في المئة وتصنيع 2.3 في المئة والبنك الأهلي 2.2 في المئة والمملكة 1.3 في المئة وصافولا 2.7 في المئة.

بينما ارتفعت أسهم أسمنت السعودية 2.3 في المئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.1 في المئة وهرفي 1.35 في المئة.

وفي القاهرة أغلق المؤشر المصري الرئيسي منخفضا 0.6 في المئة في حين ارتفع المؤشر الثانوي 0.14 في المئة.

وهبطت أسهم إعمار مصر وبالم هيلز 1.2 في المئة وهيرميس وبايونيرز 0.5 في المئة واوراسكوم كونستراكشون 0.4 في المئة.

وأبلغت مصادر في سوق المال المصري رويترز الخميس الماضي أنه جرى تمديد تنفيذ عرض استحواذ شركة بلتون المالية التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي لمدة أسبوعين لاستكمال الحصول على الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة