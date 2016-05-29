فشل صفقة بيع أمريكانا يضغط على بورصة الكويت وتباين أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط

من سيلين أسود

دبي 29 مايو أيار (رويترز) - هبطت أسهم الشركات الكويتية المرتبطة بعائلة الخرافي اليوم الأحد بعد إلغاء المفاوضات المتعلقة ببيع شركة أخرى تسيطر عليها العائلة في صفقة بعدة مليارات من الدولارات بينما تباينت أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط في تعاملات هزيلة.

وكانت أدبيتو للاستثمار اتفقت في فبراير شباط على شراء حصة قدرها 69 في المئة في الكويتية للأغذية (أمريكانا) من الخير الوطنية للأسهم والعقارات التي تديرها مجموعة الخرافي. لكن الخير أعلنت اليوم أن صفقة البيع ألغيت.

وتم تعليق تداول أسهم أمريكانا في البورصة الكويتية لكن أسهم الشركات الأخرى المرتبطة بمجموعة الخرافي تراجعت.

وانخفض سهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.8 في المئة وسهم الاستثمارات الوطنية 8.9 في المئة بينما تراجع سهم المال للاستثمار 8.5 في المئة وسهم الخليج للكابلات 3.7 في المئة. وتملك مجموعة الخرافي حصصا في الشركات الأربع بحسب بيانات لتومسون رويترز.

وهبط مؤشر سوق الكويت 0.1 في المئة إلى 5393 نقطة.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مدعوما بشكل رئيسي بأسهم قيادية. وارتفع سهما بنك دبي الإسلامي ودو للاتصالات 2.9 و1.1 في المئة على الترتيب.

وكان سهم دبي للحدائق والمنتجعات الأكثر تداولا في السوق وأغلق مرتفعا 1.4 في المئة بعدما صعد بنحو 4.2 في المئة في أوائل التعاملات. واستكملت الشركة إصدار حقوق بقيمة 1.68 مليار درهم (457.44 مليون دولار) الأسبوع الماضي.