بورصة دبي تتراجع في التعاملات المبكرة وسوق أبوظبي ترتفع قليلا

0801 جمت - هبطت الأسهم في بورصة دبي في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم التي حققت مكاسب في الآونة الأخيرة.

وفي دبي فاقت الأسهم الخاسرة تلك الرابحة من حيث العدد حيث بلغ عدد الأسهم المتراجعة 14 سهما مقابل صعود ستة أسهم لينخفض المؤشر واحدا بالمئة.

وخسر سهم إعمار العقارية القيادي 1.7 بالمئة بعد أن ظل يرتفع على مدار ثلاث جلسات في حين انخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي الذي تصدر قائمة الرابحين أمس الأحد 2.2 بالمئة.

لكن ارتفاع سهم اتصالات 0.6 بالمئة أعطى دعما لمؤشر بورصة أبوظبي الذي صعد 0.04 بالمئة. وسهم اتصالات هو أكبر سهم مدرج على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وزاد سهم الدار العقارية أكبر سهم مدرج في قطاع العقارات ببورصة أبوظبي من حيث القيمة السوقية 0.4 بالمئة.

وفي مصر فتح المؤشر الرئيسي للبورصة على تراجع طفيف لكن سرعان ما استرد خسائره وتحول للصعود مرتفعا 0.03 بالمئة.

وصعد سهم بايونيرز 0.9 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة نتائج الربع الأول التي أظهرت نمو أرباحها 46.8 بالمئة.

وتراجعت أسهم القلعة 0.78 بالمئة وسوديك 0.28 بالمئة بينما فتحت أسهم مدينة نصر للإسكان على ارتفاع 1.3 بالمئة وهيرميس 0.45 بالمئة.