بنك دبي الإسلامي يفتح باب الاكتتاب في إصدار حقوق غدا الثلاثاء

دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) - يفتح بنك دبي الإسلامي غدا الثلاثاء باب الاكتتاب في إصدار حقوق بقيمة 3.16 مليار درهم (860.3 مليون دولار) بهدف تعزيز قاعدة رأس المال لأكبر مصرف متخصص في المعاملات الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويطرح البنك 988.4 مليون سهم جديد للمساهمين مع الاكتتاب على أساس سهم جديد واحد مقابل كل أربعة أسهم في حوزتهم حاليا بحسب وثيقة تتضمن تفاصيل الطرح.

وتم تسعير الأسهم بواقع 3.2 درهم للسهم وذلك بخصم كبير عن سعر الإغلاق اليوم الإثنين عند 4.95 درهم.

وتباع الأسهم في إصدارات الحقوق في منطقة الخليج عادة بخصم كبير عن السعر السوقي لجذب مكتتبين محليين.

ويستطيع الذين يريدون بيع حيازاتهم لشراء أسهم جديدة فعل ذلك حتى 13 يونيو حزيران مع انتهاء فترة الاكتتاب لزيادة رأس المال في العشرين من الشهر نفسه.

وبنك دبي الإسلامي هو أحدث مصرف في منطقة الخليج يسعى لزيادة معدل كفاية رأس المال سواء من خلال إصدار حقوق أو بيع سندات أو صكوك وذلك لزيادة الاحتياطيات بعد فترة من النمو القوي في الإقراض ولتلبية المعايير المصرفية العالمية التي يقترب موعد تطبيقها.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي في يناير كانون الثاني إن البنك سيحتاج أموالا في 2016.

وبلغ معدل كفاية رأس المال لبنك دبي الإسلامي وهو مؤشر مهم على متانة مركزه المالي 15.6 في المئة في نهاية مارس أذار بحسب البيانات المالية للبنك وهو أعلى من الحد الأدنى الذي تطلبه الجهات التنظيمية المختصة في دولة الإمارات عند 12 في المئة.