مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة رغم ضعف القيمة المتداولة

‭0900 ‬ جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد مرتفعة رغم ضعف القيمة المتداولة التي بلغت 6.8 مليون دينار فقط.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.22 في المئة إلى 5422.4 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.15 في المئة ليغلق على 815.9 نقطة.

وقال محمد الثامر المحلل المالي لرويترز إن هناك أسبابا عدة لهبوط القيمة المتداولة أهمها ضيق القنوات التمويلية للأموال المتجهة للسوق في ظل التحوط العالي للبنوك تجاه مثل هذه العمليات.

واضاف أن كثيرا من الشركات أجرت خلال السنوات الماضية عمليات إعادة هيكلة لاستثماراتها نتج عنها تقليل المحافظ الاستثمارية المتجهة للاستثمار في البورصة مقابل أنواع أخرى كالمحافظ العقارية أو الصناعية وهو ما انعكس في ضعف الإقبال على البورصة بشكل عام في الكويت.

وبنهاية التداولات ارتفعت أسهم أجيليتي 1.03 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.6 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.1 في المئة والمدينة 3.2 في المئة.

وهبطت أسهم المباني 1.25 في المئة وأمريكانا 1.9 في المئة والبنك التجاري 3.5 في المئة.