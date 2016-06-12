تراجع أسعار النفط وجني الأرباح يدفعان الأسهم السعودية للتراجع
1205 جمت - تراجعت الأسهم السعودية خلال معاملات اليوم الأحد في أعقاب نزول أسعار النفط الخام العالمية ثلاثة بالمئة عند التسوية يوم الجمعة ووسط موجات جني أرباح بعد الصعود خلال معاملات الأسبوع الماضي عقب الإعلان عن خطة التحول الوطني.
وخسر المؤشر السعودي 0.55 بالمئة ليغلق عند 6570.9 نقطة.
ونزلت أسهم سامبا 1.85 بالمئة والراجحي 0.43 بالمئة وسابك 1.2 بالمئة. كما هبطت أسهم كيان 1.54 بالمئة وسبكيم 1.4 بالمئة وينساب 1.35 بالمئة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولار أو نحو 2.7 بالمئة عند التسوية لتصل إلى 50.54 دولار للبرميل يوم الجمعة مسجلة أكبر انخفاض لها في شهر.
وشارك في التراجع أسهم صافولا 1.03 بالمئة والمراعي 2.23 بالمئة وموبايلي 0.4 بالمئة والمملكة القابضة 1.75 بالمئة.
وارتفعت أسهم أسمنت اليمامة 1.5 بالمئة والحكير 0.2 بالمئة واتحاد عذيب 1.3 بالمئة ودار الأركان 7.5 بالمئة.
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