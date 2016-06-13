مجموعة ميدان في دبي تحصل على تمويل إسلامي بقيمة مليار درهم

دبي 13 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة ميدان ومقرها دبي إنها حصلت على تمويل إسلامي مقداره مليار درهم (272 مليون دولار) في مؤشر جديد على أن الإمارة تمضي قدما في تنفيذ خطط تنموية كبرى على الرغم من تباطؤ اقتصادي إقليمي.

وقالت ميدان وهي مطور كبير لمرافق الضيافة والترفيه في دبي مثل مضمار ميدان للفروسية إنها حصلت على 700 مليون درهم من خلال إصدار صكوك بينما حصلت على 300 مليون درهم أخرى من خلال تسهيل ائتماني محدد الأجل.

وقالت الشركة إن التمويل سيساعد في تعزيز الهيكل الرأسمالي لميدان وفي تنويع قاعدة مستثمريها ودعم مشروعاتها الجديدة. ولم تفصح ميدان عن شروط التمويلين.