بورصة الكويت تغلق منخفضة وسط تراجع أسعار النفط العالمية

ونزل مؤشر كويت 15 بنسبة 0.58 بالمئة ليغلق عند 811.14 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.19 بالمئة ليغلق عند 5412.3 نقطة.

وهبطت أسعار النفط اليوم الاثنين متأثرة بالآفاق الاقتصادية القاتمة في أوروبا وآسيا وما ترتب عليها من ارتفاع الدولار الأمريكي مما يرفع تكلفة واردات الوقود بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.