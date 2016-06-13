بورصة الكويت تغلق منخفضة وسط تراجع أسعار النفط العالمية
1050 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الاثنين وسط استمرار تراجع أسعار النفط العالمية.
ونزل مؤشر كويت 15 بنسبة 0.58 بالمئة ليغلق عند 811.14 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.19 بالمئة ليغلق عند 5412.3 نقطة.
وهبطت أسعار النفط اليوم الاثنين متأثرة بالآفاق الاقتصادية القاتمة في أوروبا وآسيا وما ترتب عليها من ارتفاع الدولار الأمريكي مما يرفع تكلفة واردات الوقود بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.
وبنهاية الجلسة خسرت أسهم زين 1.45 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة وبنك بوبيان 2.5 بالمئة والكويت الوطني 1.6 بالمئة وأجيليتي 1.02 بالمئة.
وجاء الهبوط في أسعار النفط بعد أسبوع من تسجيل أسعار الخام أعلى مستوياتها في 2016 مدعومة باستعادة أسواق النفط توازنها بشكل أسرع من المتوقع.
وأغلقت أسهم مباني مرتفعة 1.3 بالمئة وبنك الخليج 0.92 بالمئة وأمريكانا 1.98 بالمئة.
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