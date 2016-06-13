مبيعات المؤسسات المحلية والعربية تهبط ببورصة مصر
1150 جمت - - دفعت مبيعات مؤسسات المال المحلية والعربية بورصة مصر للتراجع خلال معاملات اليوم الاثنين وسط سيولة متوسطة.
وتراجع المؤشر الرئيسي 0.07 بالمئة ليغلق عند 7645.2 نقطة والمؤشر الثانوي 0.61 بالمئة ليغلق عند 370.55 نقطة.
وبلغت قيم التداول 503.475 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على نحو 88 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على نحو 83 بالمئة.
وصعد سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للسوق 1.7 بالمئة بعد أن تراجع أمس الأحد 2.3 بالمئة بعد الإعلان عن فشل استحواذ بلتون المالية على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال.
وخسرت أسهم هيرميس 1.6 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 4.55 بالمئة وبالم هيلز 2.3 بالمئة وبايونيرز واحدا بالمئة وحديد عز 0.6 بالمئة..
وشارك في التراجع أسهم سوديك 1.3 بالمئة وطلعت مصطفى 1.5 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.4 بالمئة ودومتي 3.3 بالمئة.
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