سوقا الإمارات ترتفعان في المعاملات المبكرة

دبي 14 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت سوقا الأسهم الإماراتية في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع صعود أسواق الأسهم الخليجية الأخرى على الرغم من إحجام الكثير من المستثمرين عن التداول قبل قرار ام.اس.سي.آي المتوقع في وقت لاحق اليوم بشأن ما إذا كانت ستدرس إدراج المملكة العربية السعودية على مؤشرها للأسواق الناشئة.

وصعد مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة لكن الأسهم كثيفة التداول في العادة لم تكد تتحرك. وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمئة.