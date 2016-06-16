هبوط بورصتي الإمارات صباحا مع تراجع المعنويات بسبب استفتاء بريطانيا
دبي 16 يونيو حزيران (رويترز) - هبطت سوقا الأسهم الرئيسيتان بالإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعدما تراجعت البورصات العالمية وأسواق النفط لأسباب منها المخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجرى الأسبوع المقبل.
وبحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش نزل مؤشر بورصة دبي 0.6 بالمئة مع هبوط سهم أرابتك العقارية 1.4 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة مماثلة.
وانخفض سهم اتصالات أكبر سهم مدرج في بورصة أبوظبي 0.8 بالمئة مما ساهم في تراجع المؤشر العام لسوق الإمارة بنسبة 0.5 بالمئة.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.