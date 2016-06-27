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بورصتا الإمارات تنتعشان بعد خسائر الأحد

Mon Jun 27, 2016 8:00am GMT
 
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دبي 27 يونيو حزيران (رويترز) - انتعشت البورصات الكبرى في منطقة الخليج ومن بينها سوقا الإمارات في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين متعافية من الضربة التي تلقتها أمس عقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصعد مؤشر بورصة دبي واحدا بالمئة في الساعة الأولى من التداول اليوم الاثنين بعد أن هبط 3.3 بالمئة أمس الأحد في رد فعل أول على التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسجل أكثر من 90 بالمئة من أسهم سوق دبي ارتفاعا في تعاملات اليوم.

وكانت الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يفضلها صغار المستثمرين المحليين الأكثر تداولا حيث قفز سهم دار التكافل للتأمين الإسلامي 15 بالمئة وهو الحد الأقصى اليومي المسموح به.

وفي أبوظبي زاد المؤشر 0.4 بالمئة بعدما هبط 1.9 بالمئة أمس الأحد وبلغ عدد الأسهم الرابحة مثلي عدد الخاسرين.

وارتفع سهم دار التمويل 2.9 بالمئة في تعاملات هزيلة بعدما قالت الشركة إنها حصلت على موافقة لإعادة شراء أسهمها من دون الكشف عن تفاصيل.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 