تراجع بورصات الخليج مع ترقب المستثمرين للأحداث العالمية

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - انخفضت الأسواق الخليجية اليوم الخميس بعد يومين من المكاسب حيث اكتفى المستثمرون بالمتابعة ترقبا لتحركات متوقعة في مجال السياسات الاقتصادية في أسواق عالمية رئيسية.

ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا اليوم باكورة قراراته السياسية بعد الانفصال البريطاني حيث يتوقع محللون أن يخفض البنك سعر الفائدة لمستوى قياسي لبث الطمأنينة في الأسواق.

وحفزت هذه التوقعات التي اقترنت بالتكهن بمزيد من الحوافز الاقتصادية خلال الشهر الجاري في اليابان شهية المخاطرة لدى المستثمرين العالميين مما ساهم في ضخ أموال في الأسواق الصاعدة بما في ذلك أسواق الخليج التي شهدت جميعها ارتفاعات خلال اليومين الماضيين.

وكانت بورصة قطر من بين الأقل تأثرا بالانخفاض اليوم حيث تراجعت بشكل هامشي. وظل أداء المؤشر قويا حيث ارتفع في 16 من آخر 18 جلسة، وحقق أعلى ارتفاع خلال هذه الفترة بنسبة 1.8 بالمئة في جلسة أمس.

وصعد سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 0.2 بالمئة بعد أن حققت الشركة الحكومية التي تحتكر قطاع خدمة المرافق في قطر زيادة 13.4 بالمئة في صافي الربح للربع الثاني من العام وفقا لحسابات رويترز.

وانخفض سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 0.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة وهي إحدى كبرى شركات شحن الغاز الطبيعي المسال في العالم انخفاضا بنسبة 2.8 بالمئة في صافي الربح للربع الثاني من العام.

وفي الإمارات تراجع مؤشر بورصة دبي 0.9 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي الذي خسر 3.1 بالمئة.

وانخفض سهم ارابتك القابضة 0.7 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة العقارية حصولها على تسهيل دين قيمته 400 مليون درهم (109 ملايين دولار) من المساهم الرئيسي شركة آبار.