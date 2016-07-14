ارتفاع صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 1% في الربع/2

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس زيادة نسبتها واحد بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وقال أكبر مصرف إسلامي في الإمارات في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 507.5 مليون درهم (138.2 مليون دولار) في الشهور الثلاثة التي انتهت يوم 30 يونيو حزيران مقارنة مع 502.6 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.