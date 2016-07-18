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تباين أداء بورصتي الإمارات صباحا وسط تعاملات هادئة

Mon Jul 18, 2016 8:23am GMT
 
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دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - تباين أداء بورصتي الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين وسط تداولات هادئة واستأثرت شركات التأمين الصغيرة بنصيب كبير من حركة التداول في السوقين على غير المعتاد.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المئة وكان سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) الأكثر تداولا في السوق إذ صعد 3.7 في المئة.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة وكان السهم الأكثر تداولا هو سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي الذي قفز بالحد الاقصى للحركة المسموح به يوميا والبالغ 15 في المئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 