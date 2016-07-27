بورصات الخليج تسجل تغيرا طفيفا في التعاملات المبكرة

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - سجلت أسواق الأسهم الخليجية تغيرا طفيفا في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء متأثرة بتراجع أسعار النفط في الوقت الذي تراجع فيه سهم إعمار العقارية مجددا عن مستوى مقاومة فنية مهم.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة وتراجع سهم إعمار‭‭ ‬‬العقارية 0.6 بالمئة إلى 6.86 درهم. ويختبر السهم منذ الأسبوع الماضي مستوى مقاومة عند مستوى ذروة أكتوبر تشرين الأول البالغ 7.01 درهم.

وهبط سهم أرامكس لخدمات النقل والشحن 0.8 بالمئة بعدما قفز 5.5 بالمئة أمس الثلاثاء. وبعد الإقفال أمس الثلاثاء ذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر لم تسمها أن مؤسس الشركة فادي غندور باع حصته بالكامل ونسبتها 9.9 بالمئة إلى مستثمرين خليجيين ومن بينهم محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.

ولم تظهر بيانات بورصة دبي اليوم هذا التغير في الملكية.

وصعد سهم بنك دبي الإسلامي 0.6 بالمئة بعد زيادة نسبتها ثلاثة بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بما يتماشى على نطاق واسع مع توقعات المحللين.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمئة بفضل صعود سهم الدار العقارية 1.7 بالمئة بعد إعلان الشركة أنها ستتوسع في أنشطة التجزئة في مدينة العين.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة مع هبوط عدد كبير من الأسهم لكن سهم أريد للاتصالات صعد 0.3 بالمئة بعد إعلان الشركة زيادة صافي ربحها 16.4 بالمئة في الربع الثاني من العام بما يتماشى مع التوقعات بدعم أنشطتها في آسيا.