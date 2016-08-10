تحركات طفيفة لبورصات الإمارات وقطر صباحا

دبي 10 أغسطس آب (رويترز) - سجلت بورصات الإمارات العربية المتحدة وقطر تحركات طفيفة في التداولات المبكرة اليوم الأربعاء حيث تراجع مؤشر بورصة أبوظبي بسبب إعلان شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) نتائج ضعيفة في الربع الثاني من العام.

وبحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة مع هبوط سهم طاقة 3.6 بالمئة لتبدد بعض المكاسب التي حققتها الأسبوع السابق وقاربت 12 بالمئة بعد إعلانها عن تفاقم خسائرها الصافية في الربع الثاني.

وبلغ صافي خسائر الشركة المملوكة للحكومة 588 مليون درهم (160.2 مليون دولار) مقابل خسائر 421 مليون درهم قبل عام.

وجاء أداء بعض شركات التطوير العقاري المتوسطة الحجم أقل من أداء السوق حيث هبط سهم إشراق العقارية 1.4 بالمئة.

وفي دبي زاد المؤشر 0.3 بالمئة حيث صعد سهم الاتحاد العقارية 1.3 بالمئة بعد إعلان الشركة عن قفزة نسبتها 270 بالمئة في صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الثاني. وعزت الشركة ذلك إلى زيادة التعاقدات وارتفاع تقييم العقارات ومكاسب بيع العقارات الاستثمارية.

واستمر صعود بعض أسهم الشركات الكبرى التي تجاوز أداؤها أداء السوق أمس الثلاثاء حيث ارتفع سهم إعمار العقارية 0.7 بالمئة.